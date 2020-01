Brutta sorpresa per i milioni di utenti che utilizzano Whatsapp nella tarda mattina di oggi, domenica 19 gennaio. A partire dalle ore 12, infatti, migliaia di utenti della più diffusa app di messaggistica istantanea hanno rilevato problemi nell'invio di foto e video, così come di altri contenuti multimediali. E l'hashtag #whatsappdown è balzato subito in testa alle tendenze più popolari di Twitter. Problemi anche per l'invio di messaggi vocali. Whatsapp, come molti sanno, è stata creata nel 2009 e fa parte del gruppo Facebook ed è una delle app più usate al mondo.



Leggi anche: WhatsApp, ecco i telefonini dove potrebbe non funzionare più dal primo febbraio