Ricostruzione, De Micheli: "Le domande per rifarsi una casa nelle zone terremotate non le fa nessuno". Video

Il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, esponente del Pd, è stata ospite del programma di La7, Otto e mezzo. In studio insieme a Franco Bechis, si è parlato anche di ricostruzione nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto del 2016. E qui il ministro ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato diverse polemiche (guarda il video cliccando qui).

"Ovviamente le domande per rifarsi una casa nelle zone terremotate che sono aree interne, aree di montagna, non le fa nessuno - afferma la De Micheli - perchè uno preferisce andare a vivere a Macerata, sulla costa".



Leggi anche: Terremoto, si blocca la raccolta macerie post sisma 2016 in Umbria: appello della Regione al governo