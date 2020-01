Terremoto, scosse in Piemonte. La più forte di magnitudo 3.1 vicino Cuneo. L'altra in provincia di Alessandria

Due scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella mattinata di domenica 19 gennaio, entrambe si sono verificate in Piemonte. Il primo movimento tellurico ha avuto come epicentro il territorio di Neive, piccolo comune di 3.500 abitanti in provincia di Cuneo. Sisma di magnitudo 3.1 alle ore 6.22. Più lieve il secondo terremoto, che si è verificato alle 8.59. In questo caso i sismografi hanno individuato l'epicentro a 4 chilometri da Borghetto di Borbera, altro piccolo municipio (meno di duemila abitanti), ma stavolta di provincia di Alessandria. La magnitudo è stata di 2.6. La prima scorsa è stata avvertita dalle popolazioni della zona. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

