L'oroscopo del Corriere di oggi di Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo del Corriere di oggi, domenica 19 gennaio, per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Cosa dicono le stelle.

ARIETE

Ultimamente siete molto più consapevoli di voi stessi e delle vostre capacità. Perché oggi non provate a sfruttarle per far felice qualcuno?

LEONE

Cercate di muovervi di più in questa giornata. Trovate un motivo per uscire e per fare una passeggiata, anche se il clima non sarà dei migliori.

SAGITTARIO

Una settimana pesante sembra avervi distrutto. Forse stasera è meglio stare a casa per non scontrarvi con chi non vi va a genio.

