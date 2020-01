Gb, Harry e Meghan rinunciano al titolo di Altezze Reali, niente più fondi pubblici

Nuova svolta nella Royal Family e i protagonisti sono ancora loro: i duchi di Sussex. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle, non useranno più i titoli "Altezza Reale" e non riceveranno fondi pubblici per i doveri reali. Lo ha reso noto Buckingham Palace attraverso una nota.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno anche detto che intendono rimborsare i soldi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, che rimarrà la loro casa di famiglia nel Regno Unito. La coppia si dividerà fra Gran Bretagna e Canada.