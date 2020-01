Superenalotto, caccia al jackpot che vale 62 milioni e 700 mila euro. Stasera l'estrazione

Riparte la caccia al sei del Superenalotto. Il jackpot è arrivato all'incredibile cifra di 62 milioni e 700mila euro. Nell'ultima estrazione, quella del 16 gennaio, sono stati in sette a centrare il cinque, portando a casa 36.350 euro ciascuno. 591, invece, i vincitori con quattro punti: 318 euro a testa. Ovviamente più basse le quote per i tre: 28 euro per 19.592 scommettitori. I due sono stati 311.544 e hanno vinto 5 euro. Vincite istantanee per 13.502 giocatori che hanno ottenuto 25 euro ciascuno. Questa sera, 18 gennaio, il concorso numero 8 del 2020 che mette in palio il montepremi da sogno.