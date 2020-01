Oroscopo del Corriere di oggi 18 gennaio 2020 per Ariete, Leone e Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: l'oroscopo di oggi, sabato 18 gennaio 2020.

ARIETE

Avete una gran voglia di amare e questo si tradurrà in coccole copiose. Il vostro partner non potrà che sentirsi al settimo cielo: giornata meravigliosa.

LEONE

Sbalzi d'umore, pianti improvvisi e risate “isteriche”. Troppe persone vi stanno togliendo energie, allontanandovi da ciò che vi fa bene.

SAGITTARIO

In famiglia non tutto va come vorreste e vi troverete a consolare un vostro parente. Non sentitevi in colpa se non riuscite ad aiutare tutti.

