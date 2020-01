Barbara D'Urso, la foto a 20 anni al mare in costume che scatena i fan su Instagram

Barbara D'Urso grande protagonista in televisione nei pomeriggi Mediaset (Canale5)e anche la domenica con Domenica live. Ma Barbara è anche la grande protagonista del web.

E' soprattutto sui social che affida la sua comunicazione per postare impegni di carattere professionale ma anche per condividere momenti di vita quotidiani. Anche ricordi. Barbara D'Urso ha infatti postato su Instagram, dove è particolarmente attiva e seguita, una foto che ha scatenato in like e commenti i suoi follower. Barbara D'Urso ha pubblicato infatti uno scatto di quando aveva vent'anni, in costume al mare.