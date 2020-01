Paolo Del Debbio, malore in diretta a Dritto e Rovescio. Il video

Paolo Del Debbio ha accusato un malore in diretta televisiva. E' successo durante “Dritto e rovescio”. Il conduttore è stato costretto a lasciare il programma per dei dolori a una gamba e nella conduzione gli è subentrato in corsa Marcello Vinonuovo, autore del programma che va in onda su Rete 4.

Il giornalista ha spiegato di avere "un problema a una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata. Invece non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo". Tutto è avvenuto senza preavviso, quindi Marcello Vinonuovo è accorso per sostituire il padrone di casa. Il conduttore non è poi riuscito a rientrare per i saluti finali (Guarda qui il video del malore a Paolo Del Debbio).