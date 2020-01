Terremoto, scossa in Calabria: paura e scuole chiuse

Scuole chiuse in quattro comuni della Calabria dopo la scossa di terremoto nella notte. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata infatti registrata dai sismografi dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 00:37 nell'entroterra calabrese.

Il sisma si è verificato ad una profondità di 8 chilometri ed ha avuto epicentro a 6 chilometri dal Comune di Albi, nel catanzarese.

Dopo le prime valutazioni non si segnalano per fortuna danni a cose o persone. I sindaci di quattro comuni della provincia di Catanzaro hanno disposto, a titolo precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dopo la scossa di terremoto registrata. I centri interessati dal provvedimento sono Albi, Pentone, Magisano e Zagarise. Proseguono, intanto, le verifiche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco per accertare eventuali danni.