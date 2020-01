PiazzaPulita, il servizio sulle gocce per dimagrire: "Come perdere 100 euro". Video

PiazzaPulita, su La7, giovedì 16 gennaio, ha mandato in onda un servizio sulle gocce per dimagrire. "Online si trovano diverse testimonianze, anche autorevoli, di chi ha perso peso con queste gocce miracolose", spiega la 7. "Peccato che siano dei fake", così l'inviato del programma ha provato queste gocce che promettono risultati miracolosi e ha proposto un servizio-testimonianza al pubblico televisivo. E’ bastata una telefonata, racconta il servizio, per far arrivare a casa in 24 ore il pacco con le gocce per il prezzo di 100 euro. Ma dopo 20 giorni, il nostro, ha addirittura preso altro peso. Ecco il video.

