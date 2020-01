Oroscopo del Corriere di oggi dei segni Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno: l'oroscopo per i segni di terra di oggi, venerdì 17 gennaio.

TORO

Amate la spontaneità e anche le cose improvvise. Preparatevi ad abbracciare qualsiasi cosa il destino abbia progettato per voi.

VERGINE

Non abbiate paura di chiedere aiuto. Troverete qualcuno dalla vostra parte, basta sviluppare quei rapporti che vi fanno stare bene.

CAPRICORNO

Riposare troppo sugli allori non fa per voi. Preparatevi a tener testa a tutte quelle situazioni che vi daranno grattacapi, soprattutto in amore.

