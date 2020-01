Oroscopo del Corriere di oggi per i segni Ariete, Leone e Sagittario

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, venerdì 17 gennaio, per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

È arrivato il momento di respirare a pieni polmoni, senza avere paura di ciò che potrebbe accadere. Liberatevi dalle catene e agite seguendo l’istinto.

LEONE

Le idee che avete in mente sono affascinanti: non resta che metterle in pratica. Ma quando fate scelte importanti non pensate solo a voi stessi.

SAGITTARIO

Prendetevi cura di voi. Concedetevi la pausa che vi meritate e riuscirete a vedere diversamente il mondo che oggi vi appare come una gabbia.

Qui l'oroscopo di Toro, Vergine e Capricorno

Qui l'oroscopo di Gemelli, Bilancia e Acquario

Qui l'oroscopo di Cancro, Scorpione e Pesci