Sono le venti, Peter Gomez sul Nove con una striscia quotidiana di informazione

Il debutto è fissato per lunedì prossimo 20 gennaio, alle ore 20 sul Nove. Il nuovo programma è quello di Peter Gomez ’Sono le venti', prodotto da Loft Produzioni. Il format, una striscia quotidiana di informazione, sarà condotto da Gomez con la direzione artistica di Duccio Forzano, regista e autore televisivo di molti titoli di successo.

’Sono le venti' sarà l’appuntamento fisso del Nove per raccontare quello che è davvero importante. Il programma punta sulle notizie della giornata da approfondire attraverso l’intervento dei protagonisti o di alcuni opinionisti e si avvale di una squadra di giovani video-giornalisti. Ampi i temi trattati, vanno dalla cronaca alla politica italiana e internazionale, dal costume allo spettacolo. Sarà presente anche il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli per parlare dei temi ambientali sempre più importanti per il nostro futuro. La regia è di Valentina De Renzis. Lo studio firmato da Dario Cavaletti e illuminato dalle luci di Angelo Rossetti, dove campeggiano totem digitali sui quali scorrono notizie e immagini mentre, dalla scrivania interattiva, Gomez lancerà i temi di giornata. I telespettatori potranno inviare le domande direttamente in redazione e in formato video (rigorosamente verticale) alla mail redazione.sonole20 gmail.com e Gomez risponderà durante la puntata.