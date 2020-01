Elisabetta Canalis, la foto col costume bianco che scatena i fan: valanga di like

Elisabetta Canalis torna regina dei social con una foto su Instagram che scatena i fan. La showgirl posta uno scatto in costume a un solo pezzo, di colore bianco e sgambato. Una fotografia che ha scatenato i numerosi follower di Elisabetta che appare in posa sulla sabbia di una spiaggia delle Bahamas. Una foto da più di 25 mila "mi piace" soltanto dopo un’ora dalla pubblicazione, preferenze che salgono così come i numerosissimi commenti.

Visualizza questo post su Instagram #throwbackthursday when in Bahamas ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 15 Gen 2020 alle ore 11:06 PST