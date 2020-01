Roma, frana a Castel Giubileo: evacuato palazzo, salvati undici inquilini

Roma, un palazzo è stato evacuato per uno smottamento in Salita Castel Giubileo. Paura tra i coinquilini che sono stati sorpresi dalla frana all’alba di oggi, giovedì 16 gennaio e soccorsi dai vigili del fuoco. L'episodio alle ore sei.

La frana ha occluso l’apertura di alcune abitazioni. Sei alloggi sono stati dichiarati inagibili, uno dei quali disabitato, 11 persone sono state evacuate, 7 devono essere alloggiate in abitazioni alternative. Per loro, il servizio assistenza alloggi ha già individuato una soluzione. Nessuno è rimasto ferito. la situazione viene specificata in una nota, Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III, secondo cui "la frana di parte del costone è stata probabilmente innescata da una perdita di acqua".