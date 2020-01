Video Non solo la battaglia tra lupi e cinghiali. Ecco il tasso nella notte e il suo verso, raro da ascoltare

Ha collezionato migliaia e migliaia di visualizzazioni e di condivisioni sui social il video del Parco Nazionale Foreste Casentinesi sulla battaglia notturna tra lupi e cinghiali, immagini catturate dalle fototrappole, che sono non solo di ottima qualità, ma soprattutto rare. Sul profilo facebook ufficiale del Parco, però, c'è anche un altro video molto interessante, in particolare per gli appassionati di natura e di animali selvatici. Le fototrappole, infatti, hanno ripreso nella foresta, nel corso delle notti, anche un animale che capita raramente di vedere, un tasso (meles meles). Non solo le belle immagini: nel video del Parco Nazionale Foreste Casentinesi è possibile anche ascoltare il verso di questo animale notturno, appartenente alla famiglia dei mustelidi. Il filmato è un collage di immagini catturate dalle fototrappole sparse nella foresta dello splendido territorio.