Investe cinghiale nella notte, ragazza salva dopo il terribile incidente. Auto distrutta

Ha rischiato di morire a per l'incidente causato da un cinghiale. E' accaduto la notte di Capodanno, anche se la notizia trapela soltanto ora, riportata nei particolari da novaranetweek.it. La protagonista della vicenda, suo malgrado, è una ragazza, Eleonora Bruzzese. Lei stessa ha raccontato a novaranetweek.it che intorno le 22 stava percorrendo la strada statale di Paruzzaro, piccolo comune di poco più di 2mila abitanti. All'altezza di un benzinaio una macchina le ha lampeggiato con gli abbaglianti. La ragazza non ha nemmeno fatto in tempo a capire il motivo che si è trovata davanti un enorme cinghiale. L'impatto è stato violento, gli airbag sono esplosi, un vetro si è spaccato, l'auto si è piantata in mezzo alla strada. La donna, frastornata ma per fortuna illesa, dopo qualche secondo è uscita dalla vettura. L'animale selvatico, evidentemente ferito ma salvo, era fuggito. Gravi i danni riportati dalla vettura. Quella strada è stata già in passato teatro di incidenti simili.

