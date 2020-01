L'oroscopo del Corriere del 16 gennaio: Toro, Vergine e Capricorno

Cosa dicono le stelle di giovedì 16 gennaio 2020 per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno? Ecco l'oroscopo del Corriere.



TORO Questo è un giorno in cui potreste trarre grande beneficio dal trascorrere un po' di tempo all'aperto, in un tranquillo momento di riflessione.

VERGINE Oggi potresti ricevere una specie di manna dal cielo. Può darsi che un vecchio parente ricco ti lasci un po' di denaro. Ma non è detto siano soldi.

CAPRICORNO Hai una mente acuta e assimili sempre nuove informazioni: ciò che è sorprendente è quante riesci a conservarne. Oggi stupirai qualcuno.

L'oroscopo per i segni di acqua di oggi giovedì 16 gennaio: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo per i segni di aria di oggi giovedì 16 gennaio: Bilancia, Gemelli, Acquario

L'oroscopo per i segni di fuoco di oggi giovedì 16 gennaio: Ariete, Leone e Sagittario