Si chiama Vittoria di Savoia, ha 16 anni, e come tutte le ragazze della sua età è ancora spensierata. Eppure sarà lei l'erede della casa reale, dopo suo nonno Vittorio e suo padre, Emanuele Filiberto, che proprio oggi ha dato l'annuncio ufficiale. Vittoria ha un forte legame con l'Umbria: è stata infatti battezzata ad Assisi il 20 maggio 2004 (è nata il 28 dicembre 2003), in omaggio al suo secondo nome, Chiara, la santa coeva di San Francesco, molto venerata in città e in tutta l'Umbria, oltre che a Montefalco, di cui è patrona. Ora Vittorio Emanuele l’ha nominata principessa di Carignano e marchesa di Ivrea.