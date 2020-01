Il senatore Gianluigi Paragone, espulso dal M5S il 31 dicembre, ora approdato al gruppo misto a palazzo Madama, continua a far parlare di sè. Oltre ad aver annunciato un ricorso contro i probiviri del Movimento, l'ex senatore pentastellato è stato intervistato oggi su Radio 1 a Un giorno da pecora. Parlando delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, Paragone ha risposto - un po' controvoglia - alla domanda su quale candidato presidente voterebbe. "Nessuno dei due", ha risposto. "Stefano Bonaccini è il sistema che ha governato fino ad oggi, quello delle cooperative e che conosciamo bene. Lucia Borgonzoni, invece, non sarebbe in grado di governare la regione", ha sentenziato.