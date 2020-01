La partecipazione della giornalista palestinese Rula Jebreal al prossimo Festival di Sanremo, a fianco di Amadeus, continua a tenere banco. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ne ha parlato alla trasmissione di Radio 1, Un giorno da pecora. "Non ho nulla contro di lei. Naturalmente può partecipare al festival, ma mi auguro che non parli di politica. Vorrei un festival della canzone italiana dove si parli di musica e delle canzoni, non di politica", ha dichiarato la Meloni, invitata oggi anche per il fatto che è il giorno del suo 43esimo compleanno.



