Il Superenalotto regala più di 4 milioni: ecco le quote. Niente sei e jackpot sempre più ricco

Nel concorso numero 6 del Superenalotto (estrazione 14 gennaio) le vincite sono state 528.709 ed hanno regalato agli scommettitori la bellezza di 4 milioni 124.125 euro. Di seguito le quote. Ancora una volta niente sei né cinque + 1. I vincitori con cinque punti sono stati tre e si sono messi in tasca oltre 62mila euro ciascuno. I quattro sono stati 897, pagati con 213 euro. Chi ha centrato tre (33.790) ha vinto 17 euro, mentre il due ha fruttato 5 euro, centrato da 451.990 giocatori. Le vincite immediate da 25 euro, invece, sono state 13.856 per complessivi 346.400 euro. Il jackpot è arrivato a 61 milioni e 500mila euro. L'estrazione del concorso numero 7 è in programma il 16 gennaio.

Guarda anche I numeri vincenti del 14 gennaio