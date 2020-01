Su iniziativa dell’assessore regionale all’Agricoltura e Ambiente Roberto Morroni è stato effettuato un sopralluogo per verificare direttamente le criticità delle paratie del canale artificiale di Moiano di Città della Pieve, dove si stanno ultimando alcuni lavori di miglioramento (guarda le foto). L’assessore è stato accompagnato dal dirigente responsabile della Regione Umbria, Angelo Viterbo, e da una delegazione allo scopo invitata, composta dal senatore Luca Briziarelli, dal sindaco di Magione e Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno Giacomo Chiodini, dal sindaco di Città della Pieve Fausto Risini, dai consiglieri regionali del territorio Eugenio Rondini e Simona Meloni. Novità per l'acqua, che finalmente finirà al Trasimeno e non come adesso con i due terzi destinati all'invaso di Chiusi (leggi qui).

