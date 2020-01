L'oroscopo del Corriere del 15 gennaio: Ariete, Leone, Sagittario

Nuove previsioni degli astri per i nati sotto i segni di fuoco. Ecco cosa prevedono le stelle con l'oroscopo del Corriere di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020.



ARIETE State procedendo in una direzione e non potete cambiare strada, ma quello che potete fare è migliorare il vostro atteggiamento.

LEONE Affrontare e vincere le battaglie vi piace, ma vi piace anche vivere serenamente. Oggi è una di quelle giornate in cui deporre le armi e rilassarsi.

SAGITTARIO Se vi sentite un po’ giù di corda pensate alle difficoltà che avete superato. Non tutto il male viene per nuocere e presto avrete belle notizie.

