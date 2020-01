L'oroscopo del Corriere del 15 gennaio: Toro, Vergine e Capricorno

Cosa dicono le stelle mercoledì 15 gennaio 2020 per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno? Ecco l'oroscopo del Corriere.



TORO Se ricevete una brutta notizia, non disperatevi. Buttatevi la negatività alle spalle e reagite con energia e forza di volontà.

VERGINE Il periodo è fertile non solo per mettere in atto nuovi progetti sul lavoro, ma anche per allargare la famiglia. Si sente profumo di fiori d’arancio.

CAPRICORNO Avete un’indole libertina, ma da qualche tempo sentite la necessità di una situazione stabile, anche nel rapporto con il partner.

