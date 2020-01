Non capita tutti i giorni di trovare per terra il portafogli di un campione del mondo della nazionale italiana di calcio del 2006, come Filippo Inzaghi. E' successo a una donna di 56 anni, a Benevento, dove l'ex attaccante di Milan e Juventus allena la squadra di calcio cittadina, che sta dominando il campionato di Serie B. L'episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato in via Pietro Nenni: Inzaghi aveva smarrito ieri il portafogli, con all'interno denaro contante e documenti. Dopo averlo raccolto, la donna lo ha consegnato ai Carabinieri del Comando provinciale di Benevento, dove è avvenuta la scoperta. I militari hanno quindi avvertito il mister, che è potuto tornare in possesso del suo portafogli con all'interno contanti e documenti.



