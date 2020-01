Scossa di terremoto in provincia di Pesaro Urbino, magnitudo 2.8. Altro lieve evento sismico in Puglia

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il 14 gennaio alle ore 14.30. Le strumentazioni hanno individuato l'epicentro nel territorio comunale di Borgo Pace (a circa due chilometri dal centro abitato), in provincia di Pesaro e Urbino, ad una profondità di circa nove chilometri. La scossa è stata di magnitudo 2.8. Un evento tellurico più lieve, in questo caso di magnitudo 2.4, si era verificato in nottata, alle ore 1.46. In questo caso l'epicentro era stato in Puglia, nell'area garganica, tra la terraferma e le isole Tremiti, ad una profondità di otto chilometri. Non ci sono stati problemi per persone ed edifici.

Guarda anche Il dramma del terremoto di Amatrice raccontato con i fumetti