Torna in prima serata l'ultima stagione del programma "4 ristoranti" di Alessandro Borghese. Venerdì 17 gennaio, a partire dalle 21.30, il popolare chef torna su Tv8 con la fortunata serie tv che mette in gara quattro ristoranti e altrettanti ristoratori, con un premio di 5 mila euro per il vincitore di ogni puntata. La stagione 2020, già andata in onda su Sky, sarà ora trasmessa in chiaro in quattro puntate: si inizia con Hong Kong, poi con Firenze, Gargano e Franciacorta. Borghese è uno degli chef e conduttori più amati, anche se per il programma "Cuochi d'Italia" quest'anno gli è stato preferito Bruno Barbieri.



