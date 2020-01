Incontri-ExtraConiugali.com: "Gennaio mese boom per i tradimenti. Scappatella invernale per donne e uomini"

Il mese dei tradimenti? Dopo Natale e Capodanno quello di gennaio è sicuramente un periodo boom. Ne è convinto Alex Fantini, fondatore del portale Incontri-ExtraConiugali.com. "Gennaio - spiega - continua ad essere un momento boom per i tradimenti: sette donne e otto uomini su dieci tendono a tradire il loro partner proprio durante questo mese. Il fascino del proibito e anche il rischio di essere scoperti riguarda sia gli uomini che le donne". In questo periodo, secondo quanto rileva Incontri-ExtraConiugali.com, sono soprattutto le donne giovani, in media di 32 anni, a sentirsi più sensuali ed a voler un'esperienza al di fuori della propria relazione. Per loro, una scappatella è un gioco, una sorta di gara per competere con il partner. Le donne più grandi, invece, scelgono di avere un amante semplicemente per provare delle nuove esperienze e riaccendere passione e desiderio.

