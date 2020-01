Spagna, parco giochi crolla su parcheggio sotterraneo

Alle prime luci dell’alba di lunedì 13 gennaio un parco giochi di Santander, in Spagna, è crollato ed è collassato su un parcheggio sottostante. Le foto diffuse dai media locali sono impressionanti ma al momento non si hanno notizie di persone coinvolte. A riferire l’accaduto è stato l’organo di informazione La Vanguardia. Il parco, che comprendeva anche un campo sportivo, era stato costruito su un grande parcheggio sotterraneo in un'area di recente urbanizzazione con vari edifici residenziali e un centro commerciale. Il crollo è avvenuto intorno alle 6.30 e sul posto sono confluite molte ambulanze e automezzi dei vigili del fuoco i quali, attraverso twitter, hanno fatto sapere che la zona interessata è stata chiusa al traffico per ragioni di sicurezze e per consentire uno spostamento più facile ai mezzi di soccorso. La scena che si sono trovati di fronte è stata drammatica. Gli abitanti dei condomini che si affacciano sul parco hanno riferito di aver udito un forte boato e di aver immediatamente lanciato l'allarme.