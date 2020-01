Cinghiali travolti da un'auto, la veterinaria non interviene. Denunciata dai carabinieri

Una veterinaria che non è intervenuta sul luogo di un incidente stradale causato dall'attraversamento della strada di cinghiali selvatici, è stata denunciata per omissione e rifiuto di atti di ufficio. Come riporta il sito sardiniapost.it, l'episodio è accaduto nel territorio comunale di Barumini, nel sud della Sardegna. Un uomo in piena notte ha investito con la sua Alfa 147 tre cinghiali sulla statale 197. I carabinieri sono arrivati sul posto per i rilievi del caso ed hanno chiamato la veterinaria reperibile della Asl di Sanluri per effettuare le analisi sulle carcasse degli animali. La veterinaria però non si è recata sul luogo dell'incidente e i militari non sono potuti intervenire sugli animali. Soltanto il giorno dopo un veterinario si è occupato di rimuovere i cinghiali ed effettuare gli accertamenti previsti dalla legge, come prelievi per il monitoraggio della peste suina e della trichinellosi. La sua collega, invece, è stata denunciata.

