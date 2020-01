Vittorio Brumotti, inviato di Striscia, accoltellato a Monza: il post di Salvini

L'inviato di Striscia la notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito a Monza. Secondo una prima ricostruzione, Brumotti si trovava a col suo cameraman all’interno dei giardinetti di via Azzone Visconti alle 14 di oggi, domenica 12 gennaio 2020, per documentare una situazione legata allo spaccio di droga.

Brumotti è da ieri in città per realizzare questo servizio, secondo quanto riferito dal Giornale di Monza. La zona dei giardinetti di via Azzone Visconti è da tempo frequentata da spacciatori, nonostante le Forze dell’ordine controllino il posto in maniera accurata. Brumotti e il cameraman di Striscia la Notizia sono stati aggrediti da persone armate di coltello. L’inviato, accoltellato, indossava un giubbotto antiproiettile: la lama ne ha lacerato la stoffa, ma fortunatamente non ha raggiunto il petto. Il cameraman ha riportato una ferita ad una gamba.