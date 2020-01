Nina Moric a Domenica Live sulla scomparsa di Luigi Favoloso: "E' stato violento con me" Video

Nina Moric a Domenica Live da Barbara D'Urso ha confermato la fine della sua relazione con Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello, scomparso gli ultimi giorni dello scorso anno.

“L’ultima volta è stato il 19 dicembre: si era arrabbiato per un messaggio innocuo, tra l’altro inviato da un nostro amico in comune e mi ha accusato di tradimento”, afferma la showgirl. Nina Moric afferma che Luigi Mario Favoloso le avrebbe messo, ripetutamente, le mani addosso: “in questi anni violenti usava le mani, violenze sia fisica che psicologica e quindi si è sfogato su di me in una maniera molto forte, per l’ennesima volta, e da lì ho detto basta. Lui si è fatto le sue valigie e se n’è andato”.