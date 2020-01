Aida Yespica, la confessione: "Ho avuto una storia d'amore con una donna famosa, la conoscono tutti"

Aida Yespica ha fatto una rivelazione che fa molto discutere. Al programma Rivelo di Lorella Boccia, che viene trasmesso su Real Time, la soubrette ha parlato del suo amore segreto con una donna: “Ho avuto una relazione clandestina con una donna famosa”, ha detto.





Poi Aida è entrata in alcuni dettagli. “Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei. Tra di noi c’era molta gelosia, più di quella che c’è stata nelle mie storie con altri uomini”.

Oggi la showgirl è fidanzata con l’imprenditore Giuseppe Lama. Aida Yespica ha avuto un figlio con l’ex calciatore Matteo Ferrari.