Domenica In, Stefania Craxi racconta il padre Bettino: "Parigi-Hammamet il suo libro inedito"

Stefania Craxi a Domenica in, ospite di Mara Venier. Racconta il padre Bettino a venti anni dalla sua scomparsa. "Ha dato fiducia e potere a uomini che non lo meritavano", dice in un passo dell'intervista. Bettino Craxi: Parigi-Hammamet è il libro che presenta Stefania, scritto da Bettino: "Troverete anche previsioni sul destino dell'Italia. L'ha scritto negli ultimi anni. Aveva scelto questa chiave"

"Era facilissimo sedurlo, io ero gelosissima di mio padre. Gli piacevano i bambini, i giovani. Era curioso dell'umanità, ascoltava gli altri. Mia madre? Ha avuto il grande merito di farci fare una vita normale", afferma Stefania Craxi citando la vita privata del padre. "Ho difeso mio padre perché è stato Craxi nella storia di questo Paese, non in quanto padre."