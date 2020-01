L'oroscopo del Corriere di oggi, domenica 12 gennaio, per i segni zodiacali Toro, Vergine e Capricorno

I segni zodiacali di terra sono Toro, Vergine e Capricorno. Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, domenica 12 gennaio.

TORO

La forma fisica non è proprio al top oggi. La settimana vi ha visto impegnati e soprattutto avete consumato molte energie inutilmente.

VERGINE

Tra chi sogna di realizzare un progetto e chi di trovare il vero amore, immaginerete un futuro davvero roseo. Del resto gli astri vi sorridono.

CAPRICORNO

Sia per i single sia per chi è in coppia si avvia un periodo incandescente. È il momento migliore per organizzare una giornata da ricordare.

