L'oroscopo del Corriere di oggi, domenica 12 gennaio, dei segni Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo di oggi, domenica 12 gennaio 2020, per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Cosa dicono le stelle

ARIETE

Giornata un po' sottotono per molti di voi. Più che il fisico è l'animo a sentirsi giù. Il motivo? Troppe persone che di recente vi stanno deludendo.

LEONE

Giornata utile per chiarire un malinteso perché la vostra sincerità non sempre è ben interpretata. Umore in bilico tra euforia e momenti no.

SAGITTARIO

Finalmente iniziano a girare due soldini in più, il periodo della carestia dovrebbe essere terminato. Sfruttate l’occasione per divertirvi.

