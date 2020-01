Gb, Meghan Markle firma contratto con Disney. Quanto guadagneranno la duchessa e il principe Harry

Nuovo capitolo dell'addio alla famiglia reale britannica di Meghan Markle e del principe Harry annunciato mercoledì scorso via Instagram. Il Times, ha pubblicato la notizia che Meghan Markle ha firmato un accordo con la Disney per registrare una voce fuori campo. Questo in cambio di una donazione da parte del colosso statunitense a favore di un'organizzazione ambientalista che protegge elefanti, Elephants without Borders.

Frattanto la rivista Forbes, utilizzando documenti ufficiali, ha spiegato che staccandosi dalla famiglia reale, per Harry e Meghan vengono meno i doveri formali della coppia che impedisce loro, con apposito divieto, di svolgere attività professionali. Gli viene attribuita una rendita annuale per la loro attività di rappresentanza. Per Forbes, per mantenere lo stesso reddito, dovrebbero trovare il modo di guadagnare almeno 3 milioni di dollari (2,7 milioni di euro) all'anno.