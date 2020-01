Lieve scossa di terremoto all'alba di sabato 11 gennaio 2020 in Umbria, con epicentro nel territorio di Nocera Umbra. I sismografi dell'Ingv hanno registrato il movimento della crosta terrestre alle ore 6.33, localizzando l'epicentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata di magnitudo 2.1 e non ha provocato danni a cose o persone. Da oltre una settimana non si registravano scosse in Umbria di potenza superiore al 2.0 di magnitudo, valore che indica i movimenti della terra che possono essere generalmente percepiti dall'uomo.



