Seconda puntata di "Meraviglie", il programma condotto da Alberto Angela in prima serata su Rai 1. Nella puntata di sabato 11 gennaio 2020 il noto conduttore porterà il pubblico alla scoperta dei tesori di tre città d'arte italiane: Venezia, Paestum e Firenze. Dopo il grande successo della prima puntata, andata in onda sabato 4 gennaio, il programma culturale targato Rai torna quindi a svelare la bellezza e la ricchezza cultura della "penisola dei tesori". Non mancheranno, in mezzo ai servizi principali, anche spezzoni dedicati ad altri siti, come avvenuto con le bellezze del lago Trasimeno, in Umbria, in occasione della prima puntata.