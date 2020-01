Oroscopo del weekend 11 e 12 gennaio segno per segno: Simon and the stars, la scala delle stelle

Fine settimana, le previsioni segno per segno per l'11 e il 12 gennaio 2020, sabato e domenica. E' la Scala delle Stelle di Simon and the Stars che viene annunciata da Caterina Balivo a Vieni da me. Un appuntamento atteso nel programma televisivo Rai del venerdì pomeriggio, dove viene svelato l’oroscopo del weekend per tutti i dodici segni dello zodiaco. Si parte dagli ultimi segni della settimana per arrivare alle prime posizioni.

Cancro: Luna piena che mette sotto i riflettori. Sono un po’ sotto pressione, può fare la differenza se riuscirà a tenere a bada l’ansia.

Ariete: Segno che mal tollera tutto quello che lo frena. Disaccordi con il datore di lavoro. Non devono superare i loro limiti.

Bilancia: Un segno che detesta la disorganizzazione. Può fare la voce grossa. Il nervosismo passa e si supera grazie alla soddisfazione.

Gemelli: Marte è in opposizione. Attenzione al nervosismo. Traguardi importanti sul lavoro che si raggiungeranno passo dopo passo.

Sagittario: Uno scenario simile ai Gemelli, ma in amore. I Sagittario vogliono più presenza con il partner. Non devono alzare la voce.

Leone: Si sentono poco valorizzati sul lavoro. Potranno dare un aut-aut. Meglio aspettare la prossima settimana.

Scorpione: Comincia una fase di recupero in amore. Torna il dialogo. Le discussioni di coppia non devono uscire dalla coppia. Acquario: Via a una fase di novità interessanti. Meglio procedere passo dopo passo con calma.

Pesci: Ottimo momento per il lavoro e l’amore con Venere che arriva nel segno. Bene gli incontri e i rinnovi dei contratti.

Vergine: Periodo stimolante, favoriti i viaggi e i contatti con l’estero. Bene l’amore dalla prossima settimana.

Toro: E' un periodo interessante per il lavoro. Ottime novità. Si rimettono in moto.

Capricorno: Nuovi inizi e partenze. E' un periodo di grandi soddisfazioni.