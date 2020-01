L'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 11 gennaio, per i segni di Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo di oggi, sabato 11 gennaio 2020, per i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa dicono le stelle.

CANCRO

Molti di voi oggi si sentiranno a corto di forze. In particolare dovete far riposare la testa sempre troppo impegnata a pensare a risolvere problemi.

SCORPIONE

In questo periodo siete alle prese con molti dubbi non solo in amore, ma anche sul lavoro. Desiderate nuove emozioni e molti cambiamenti.

PESCI

Il vostro carattere prorompente oggi si farà sentire: merito anche del recente periodo di vacanze che vi ha ricaricato nel corpo e nella mente.

