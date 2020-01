L'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 11 gennaio, per i segni di Gemelli, Bilancia e Acquario

Le previsioni astrali per la giornata di oggi, sabato 11 gennaio, per i segni di aria Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Dovete avere bene in mente che cosa desiderate dalla vita. Questo, infatti, è il periodo adatto per mettere giù un piano per il futuro.

BILANCIA

La giornata vi vedrà in assetto da guerra. Il motivo? Troppe persone che vogliono avere ragione e che cercano di mettervi in difficoltà.

ACQUARIO

Giornata burrascosa: non iniziate un dibattito o potrebbe finire male. Meglio mantenere la calma e dedicarsi invece agli impegni più urgenti.

Leggi l'oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario

Leggi l'oroscopo di Toro, Vergine e Capricorno

Leggi l'oroscopo di Cancro, Scorpione e Pesci