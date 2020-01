Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez rivela: "Ho perso un bambino a 24 anni, schiava dell'alcol per un anno"

Licia Nunez, si trova nella Casa del Grande Fratello Vip dove parla della sua vita privata. Ha prima raccontato di una relazione avuta con Imma Battaglia e adesso svela un periodo aspro della sua vita.

Ha detto che “con l’unico rapporto in tre mesi di frequentazione con un uomo più grande di me di 10 anni, al primo colpo io sono rimasta incinta, nonostante tutte le precauzioni".

Licia dice che all'epoca aveva "24 anni e lui era un imprenditore non nel campo dello spettacolo. Ero imbranata, anche quando sono andata a prendere il test in farmacia. Per qualche giorno decisi di non dire nulla”. Poi, un’emorragia, la corsa in ospedale e la perdita del bambino. “Non c’è stato un attimo della mia vita in cui io non abbia pensato a quella creatura e non mi sia sentita in colpa – ha aggiunto – . Magari il forte stress me lo ha fatto perdere".

Licia Nunez ricorda si essersi lasciata andare. "Ho bevuto tanto per un anno intero, alcol e superalcolici. Più bevevo, più mi sembrava di sentire quella creatura. Era una sensazione in quel momento sbagliata, ma appagante”.