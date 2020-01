Dipendenti Boeing sul 737 Max: "Aereo progettato da pagliacci"

«Questo aereo è progettato da pagliacci con la supervisione di scimmie". Queste, secondo quanto riporta il Financial Times, le parole di alcuni dipendenti di Boeing in una conversazione datata aprile 2017, un anno prima degli incidenti che hanno riguardato il Boeing 737 Max. E la conversazione dei dipendenti, così come altre diffuse adesso dell’azienda, riguardano proprio le caratteristiche dei 737 Max.

Un modello di aereo che si è schiantato due volte in cinque mesi nel 2018 e nel 2019, uccidendo 346 persone portato a una messa a terra a livello mondiale. "Non sono ancora stato perdonato da Dio per l’insabbiamento dell’anno scorso", dice un altro dipendente in un messaggio datato maggio 2018. Boeing ha fornito documenti contenenti scambi di conversazioni tra i suoi dipendenti alla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti oltre che ai comitati del Congresso Usa che stanno studiando il dossier del 737 Max.

In alcuni stralci delle conversazioni si parla di un velivolo "ridicolo", tanto da esser definito "uno scherzo". Un apparecchio "sul quale metteresti la tua famiglia? Io no".