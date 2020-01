C'è un comune, in provincia di Pavia - Gravellona Lomellina - dove a celebrare i matrimoni c'è un gatto sindaco. Il comune in questione conta 2.700 abitanti ed è alle porte di Vigevano. Il gatto sindaco, per la precisione una micia, si chiama Marina e dal 2014 con tanto di fascia tricolore, presenzia alle unioni degli sposi che la vogliono come co-celebrante.

A trovare Marina, come racconta Il Corriere della Sera, e a portarla in Comune è stato sei anni fa Massimo Rossi, un dipendente comunale con la passione dei gatti. Marina non è la prima micia che ha varcato le soglie di quei palazzi: nel 2005 c’era stata Ciccetti, anche lei soccorsa da Rossi. Morì cinque anni più tardi. A prendere il suo posto arrivò Pippi, e anche lei partecipò alle riunioni di giunta. E dal 2013 Pippi ha lasciato il posto a Marina.