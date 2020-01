Gallerie a rischio sicurezza, in Italia ce ne sono più di 200

In Italia ci sono 205 gallerie autostradali a rischio che non rispettano le norme di sicurezza: 105 si trovano nella rete gestita Autostrade per l'Italia, altre 90 fanno riferimento ad altre società. Come scrivono la Repubblica, Il Secolo XIX e altri giornali, il dato emergerebbe da una lettera inviata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai vigili del fuoco e a tutti i provveditorati alle opere pubbliche. Il documento è stato acquisito dalla Guardia di finanza di Genova.

Fra quelle a rischio anche la galleria Bertè sulla A26, all'interno della quale lo scorso 30 dicembre (leggi la notizia) si verificò il crollo di due tonnellate di cemento della volta del tunnel durante il transito di alcune autovetture.

Alle 1,30 della notte di venerdì 10 gennaio, nel frattempo, si è verificato il distacco di alcune parti della pittura nella galleria Ricchini, sull'A6 tra Savona e Altare, gestita dal gruppo Gavio.