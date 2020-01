Harry e Meghan, guadagneranno più soldi col divorzio dalla famiglia reale e il conto in banca è da capogiro

Il principe Harry e Meghan Markle, duchi di Sussex, adesso guadagneranno di più. L'addio, il divorzio dalla famiglia reale che è stato annunciato via Instagram dai Sussex, porterà più soldi alla coppia con la nuova vita da "mezzi borghesi". In un dettagliato articolo, il Daily Mail, rivela che i guadagni potenziali saranno superiori a quelli attuali. Questo con una attenta capacità di fare contratti col marchio Sussex. E' stato appena registrato.

Bisognerà vedere poi se Harry rinuncerà al finanziato annuale del padre, il principe Carlo, che si aggira sui 2 milioni di sterline annui. E' cominciato da quando Harry ha assunto un ruolo attivo all'interno della famiglia, iniziando a partecipare alle attività onorarie e benefiche in prima persona e per conto della sovrana. Anche la sovrana sovvenzionerebbe, con una cifra simile, il nipote che riceve, inoltre, uno stipendio annuo di 45 mila sterline dall'esercito britannico in quanto Ufficiale. Secondo quanto riferito dal The Mirror, però, il principe Harry avrebbe un patrimonio stimato di oltre 30 milioni di sterline, molti dei quali ereditati dalla principessa Diana, sua madre, e dalla nonna, la Regina Elisabetta II.

Anche Meghan Markle potrà contare su un cospicuo conto in banca, frutto del lavoro come attrice nella celebre serie televisiva "Suits" (guadagnava 37 mila dollari a episodio) e di altri ruoli in numerosi film americani. Insieme la coppia è valutata oltre 33,5 milioni di sterline. L'uscita di scena di Harry e Meghan farebbe risparmiare ai contribuenti inglesi 600 mila sterline annue, costo delle bodyguard del servizio di sicurezza della coppia reale.