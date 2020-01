Principe William, rabbia per il divorzio dalla famiglia reale di Harry e Meghan. Regina Elisabetta sconvolta

Animali

Video Gatto senza paura ruba la cuccia. Il cane è costretto alle maniere forti per riavere i suoi spazi

Il gatto si rifiuta di restituire la cuccia al cane, suo legittimo proprietario. Non si schioda nemmeno davanti all'animale che abbaia minaccioso e che alla fine è costretto ad usare le... maniere forti per riavere il suo adorato giaciglio. Le immagini sono state girate il primo gennaio e mostrano il cane che ringhia al gattino per riappropriarsi dei suoi spazi, ma il micio non fa una piega e ...